Bakan Tekin yeni öğretmen atama takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Okullarda) Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz"

Öğretmen ihtiyacımız var mı? Bu ihtiyaç ne zaman karşılanır?

MEB'de öğretmen ihtiyacı net açıklama yapamayız, rakamlar yaklaşık rakamlardır. Bizim her yıl sonunda her okulda okutulan ders, öğrenci sayısı, şube sayısıyla normunu hesap ediyoruz, biz 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde bu rakam değişiyor, şu an ki net ihtiyacımız 68 bin öğretmen ihtiyacımız var, ama bu rakam yıl sonunda değişiyor.

68 bin öğretmen için şöyel bir çalışmamız var. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, öğretmen ihtiyacımızı normal koşullarda yetiştiremediğimiz için bahar yarıyılının başında yeni bir atanan öğretmenlerimizle başlıyacağız, ekim ayında alınacak öğretmen sayısını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı da dahil edeceğiz. Branş olarak önümüzdeki dönemde yeniliklerle birlikte özellikle yabancı dil eğitiminde ihtiyacımız olacak, özel eğitim öretmenliği skalamızda eksik gördüğümüz alan ile sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, ihl meslek dersi öğretmenleri...

DEVAMSIZLIKTA ISRARCIYIZ"

Devamlılık ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını söyleyen Bakan Tekin, "Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKULLARDAKİ SERVİS VE YEMEK FİYATLARI

Bakan Tekin, özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine de değindi. Tekin, kamuoyunu rahatsız edecek artışların yapılmayacağı garantisini aldıklarını söyledi.

ÖĞRETMENLER ÖNLÜK GİYECEK Mİ?

Bakan Tekin'e öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim döneminde önlük giyip giymeyeceği soruldu.

Tavsiye kararında bulunduklarını, bir zorunluluk getirmediklerini söyleyen Bakan, "Şu anda önlük modeli tasarlanıyor. Öğretmenler önlük giyerse memnun olacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlere barınma amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 11 bin konteyner tahsis ettiklerini bildirdi.