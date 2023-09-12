Sözleşmeli iken memur olan, memurluktan istifa ederse emekli ikramiyesi alabilir mi?

Soru : Merhaba, Ben belediyesinde 5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre 2007-2013 yılları arasında 6 yıl sözleşmeli mühendis olarak çalıştım.. 2013 yılında KHK ile 657 ye tabi devlet memuru geçiş yaptım. Yaklaşık 10 yıldır 657 devlet memuru olarak 5434 kanuna tabi olarak çalışıyorum. Özel sektöre geçmeyi düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla 5434 kanunda emekli ikramiyesi alabilmek için 15 yıl memur olarak çalışmak gerekmektedir. İstifa etmem halinde benim sözleşmeli mühendis olarak çalıştığım yıllar memurluk hizmetimden sayılacak mı? KHK ile sözleşmeliden memurluğa geçerken bize tüm haklarınız aktarılacak denmişti. Yani 6 yıl sözleşmeli mühendis +10 yıl 657 tabi kadrolu memur =16 yıl hizmet sayılıp, istifa halimde emekli ikramiyesi hakkı kazanacak mıyım? Yoksa sözleşmeli yıllar sayılmayacak 10 yıllık memurluk hizmetimi 15 yıla tamamlamam mı gerekmektedir? Sorularımı cevaplarsanız sevinirim.iyi çalışmalar.



Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlar hakkında 5510 sayılı Kanunla getirilen hükümlerden öncesi hükümler uygulanır. Bu hükümler, 5434 sayılı Kanun, 2829 sayılı Kanun hükümlerinde bulunur.

Memurların emekli ikramiyesi ödemelerinde esas alınacak usul ve esaslar 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur. Bu hükümde, farklı statülerde, yani işçi, esnaf, memur gibi karma çalışmaları olup da bu hizmetlerin toplamı üzerinden aylık bağlanması işlemi gerçekleştirildiğinde, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükümleri esas alınır.

1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü, işçilerin kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı hususlarını içermektedir. Bu madde hükmünde yer alan kurallar memurluktan istifa edip işçi veya esnaf olarak çalışan, daha sonra emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlandığında memurların hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğinde de uygulanmaktadır.



1475 sayılı İş Kanunu madde 14 hükümlerine göre:

- İstifa eden memurun 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve başlaması ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra istifa ettiği sırada da 15 yıllık sigortalılık süresi ile birlikte en az 10 yıl prim ödenmiş süresinin bulunması gerekiyor. Bu şartı bulunan memura aylık bağlandığında memurluk hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenebiliyor. Yoksa ödenmiyor.

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memur, işçi, esnaf olarak çalışmaya başlamışlarsa emekli ikramiyesi ödenmesi şartı değişiyor. Bu durumda, (1 ) 7000 gün hizmet süresi olacak veya 25 yıl sigortalılık süresi olmak ve bu süre içerisinde 7000 gün hizmet aranmadan yalnızca 4500 gün hizmet süresi olması şartıyla ikramiye alabiliyor.



Bu bağlamda değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:



Sorunuzdan belirttiğiniz Kanunun 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 41 hükmünden yararlanarak memurluğa geçiş yaptığınızı anlamaktayız.

Bu yasal düzenleme hükmünde memurluktan sayılma olayı, sözleşmeli olarak geçen süreleriniz intibak işlemlerinde değerlendirilmesine yönelik olduğu ve sözleşmeli olarak geçen sürelerin de yine emekli ikramiyesi toplam hizmet süresinde dikkate alınacağının belirtildiğini görmekteyiz. Ancak, bu hükümlerin memurluk hizmetine devam edenlere ve bu şekilde devam ettikten sonra memurluk statüsü üzerinden emekli olacaklar hakkında uygulanacağını, ayrıca 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmüne bir yöneltme yapılmadığını da anlamaktayız.

Dolayısıyla, sizin memurluktan ayrılıp işçi olarak çalışmanız halinde 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmünün işletilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu durumda, memurluktan ayrıldığınız tarihte;

- 7000 gün hizmet sürenizin olmaması,

- Veya 25 yıl sigortalılık sürenizin ve bu süre içerisinde de 4500 gün hizmet sürenizin olmaması,

Halinde, ister işçi statüsünden ister memur statüsünden emekli olunması halinde memurluk hizmetlerinize karşılık emekli ikramiyesi alamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, sorunuzda belirttiğiniz 15 yıl hizmet şartı, yukarıda belirttiğimiz gibi 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayıp daha sonra istifa edenlere uygulanan bir işlem olmakta, sizin durumunuzla bir ilgisinin olmadığını değerlendirmekteyiz.

Tavsiyemiz, bu konuda hem Kurumunuzla hem de SGK na yapacağınız müracaat ile bilgi almanız olacaktır.



