19 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları
19 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(New York)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından gazilerle bir araya gelecek, Belediyeyi, Amele Birliğini ve Türkiye Taşkömürü Kurumunu ziyaret edecek.
(Zonguldak/11.00-15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörlerince düzenlenecek "ASECAP Days Zirvesi"ne katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- TÜİK, 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Peru ile karşılaşacak.
(Tokyo/07.00)
2- Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.
(Belgrad)
3- FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.
(Cenevre/15.00)
4- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da gerçekleştirilecek ve şampiyon takımın CEV Challenge Kupası'na katılım hakkı elde edeceği Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile karşılaşacak.
(Gilan/18.30)
5- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını tesislerde yapacak.
(İstanbul/17.30/18.15)
6- Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir oyuncu, RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.
(İstanbul/20.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, 2 müsabakayla tamamlanacak.
8- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nun eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
(İstanbul/11.00)