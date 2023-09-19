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19 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

19 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 00:01, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 00:03
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19 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(New York)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından gazilerle bir araya gelecek, Belediyeyi, Amele Birliğini ve Türkiye Taşkömürü Kurumunu ziyaret edecek.

(Zonguldak/11.00-15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörlerince düzenlenecek "ASECAP Days Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- TÜİK, 2022 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Peru ile karşılaşacak.

(Tokyo/07.00)

2- Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.

(Belgrad)

3- FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

(Cenevre/15.00)

4- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da gerçekleştirilecek ve şampiyon takımın CEV Challenge Kupası'na katılım hakkı elde edeceği Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile karşılaşacak.

(Gilan/18.30)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son idmanını tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.30/18.15)

6- Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir oyuncu, RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/20.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, 2 müsabakayla tamamlanacak.

8- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nun eşleşmeleri, yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

(İstanbul/11.00)

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