Eskişehir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'de haklarında FETÖ üyeliğinden verilen mahkumiyet kararı dolayısıyla aranan R.A, S.E, H.Ö. ile A.K'nin kentte olduklarını belirledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net