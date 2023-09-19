Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PYD ile irtibatlı oldukları öğrenilen 8 şüpheli hakkında operasyon yapıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 13:23, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 13:42
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir merkezli Susurluk, Gönen ve Gönen ilçeleri ile Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve Tekirdağ illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri devam ediyor.