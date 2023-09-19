Esenyurt'ta eşini bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Dağlar, emniyet çıkışında basın mensuplarının cinayeti neden işlediği yönündeki sorularını cevapsız bıraktı. "Pişman mısınız?" sorusuna karşılık ise Dağlar, "Pişmanım." yanıtını verdi.

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