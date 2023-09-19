Esenyurt'ta eşini bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: Yolu yol değildir
Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: Yolu yol değildir
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
Aralarında anlaşan 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması
Aralarında anlaşan 4 kız öğrenci yurduna rekabet soruşturması
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Ne yediğimizi bilmiyoruz! Bakanlık 18 aydır ifşa etmiyor
Ne yediğimizi bilmiyoruz! Bakanlık 18 aydır ifşa etmiyor
Yemek kuryesine vergi takibi: 3 milyarlık fiş kesilmemiş
Yemek kuryesine vergi takibi: 3 milyarlık fiş kesilmemiş
Halka arzda 50 milyar TL aşıldı! 13 yılın toplamına 1 yılda ulaşıldı
Halka arzda 50 milyar TL aşıldı! 13 yılın toplamına 1 yılda ulaşıldı
Yeteneğe göre eğitim geliyor
Yeteneğe göre eğitim geliyor
Erdoğan'dan ABD'li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
Erdoğan'dan ABD'li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
Erdoğan: 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü
Erdoğan: 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak döndü
'Erdoğan'dan PKK, FETÖ, DEAŞ tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele vurgusu'
'Erdoğan'dan PKK, FETÖ, DEAŞ tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele vurgusu'
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması
TÜRK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması
Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Esenyurt'ta eşini bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta eşi Peri Dağlar'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Dağlar adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 14:06, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 14:07
Yazdır
Esenyurt'ta eşini bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'ta eşi Peri Dağlar'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Ramazan Dağlar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyette olaya ilişkin konuşmadığı ve susma hakkını kullandığı belirtildi.

Dağlar, emniyet çıkışında basın mensuplarının cinayeti neden işlediği yönündeki sorularını cevapsız bıraktı. "Pişman mısınız?" sorusuna karşılık ise Dağlar, "Pişmanım." yanıtını verdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

- Olay

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'taki binada yaşayan Ramazan Dağlar (50) ile eşi Peri Dağlar (50) arasında tartışma çıkmıştı.

Eşini bıçakladığı iddia edilen Ramazan Dağlar, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

Dağlar, Yenikent Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüphelinin elinde bıçakla kaçışı ve sonrasında yaşananlar, mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedilmişti.

Bu Habere Tepkiniz