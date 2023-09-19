Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 18:30, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 18:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0190
|27,0200
|27,0300
|27,0310
|Avro
|28,8270
|28,8280
|28,8830
|28,8840
|Sterlin
|33,3390
|33,4560
|33,3950
|33,5120
|İsviçre Frangı
|29,9960
|30,1470
|30,0210
|30,1720
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9890
|27,0690
|27,0000
|27,0800
|Avro
|28,7870
|28,8670
|28,8430
|28,9230
|Sterlin
|33,2790
|33,4890
|33,3350
|33,5450