Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulunda yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 21:53, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 22:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 78'inci Genel Kurulunda yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı.
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