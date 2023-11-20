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Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti: 3 çocuk aranıyor

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan kadın yaşamını yitirdi. 3 çocuğun selde kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 07:24, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 07:25
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Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti: 3 çocuk aranıyor

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde Lalihan Güner (54) sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.

Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sel sularına kapılan 3 çocuk aranıyor

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı.

Seyitler Mahallesi'nde bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 çocuğun mahsur kaldığı bölgede incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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