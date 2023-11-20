CHP'den aday adayı olmak için başvuru süresi belli oldu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın 21 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında bu başvuruları yapabileceklerini sizlerle paylaşayım." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile Merkez Yönetim Kurulu toplantısının açılışını yaptı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Yücel, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. OECD ülkelerinde ortalama enflasyonun yüzde 8, Türkiye'de ise yüzde 61,4 olduğunu ifade eden Yücel, bir bardak çayın 20, bir simidin 10 lira olduğunu söyledi.

Dört kişilik bir ailenin, üç öğün kişi başına bir çay, bir simit tüketse bile aylık 10 bin 800 liraya ihtiyacı olduğunu dile getiren Yücel, ailesine bakmakla yükümlü bir asgari ücretliye geçinmek için 602 lira kaldığını kaydetti.

Geçen hafta kayıtlı işsizlik oranının yüzde 9,2 olarak açıklandığını belirten Yücel, her 5 gençten ve her 3 kadından birinin işsiz olduğunu söyledi.

Gelecek yerel seçimde halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten belediye başkan adaylarıyla seçimlere gireceklerini vurgulayan Yücel, "Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacaktır. Belediye başkan adaylarımız belirlenirken aynı Merkez Yönetim Kurulumuz ve gölge kabinemiz belirlenirken olduğu gibi mümkün olduğunca kadın temsilini artıracak 'eşit temsil' prensibine uyulmasına özen gösterileceğini bir kez daha ifade edeyim." diye konuştu.

CHP'nin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı emekli çiftçilere yapılan "ikramiye haksızlığının" giderilmesi için Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun etkili olduğunu ve olumlu sonuç doğurduğunu dile getiren Yücel, bunun için bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Yücel, "Bu yasal düzenleme yapılırken bu ödenecek 5 bin lira ikramiyelerin sadece ÇKS'ye kayıtlı çiftçileri değil tüm emeklileri kapsamasının Türkiye'nin ekonomik koşullarına ve sosyal devletin gereklerine uygun olacağını ifade etmeliyiz." dedi.

- "Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanarak insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz"

Bugünün, Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatan Yücel, Türkiye'de her iki çocuktan birinin yoksulluk çektiğini belirtti.

Eğitimin çocukların en temel haklarından biri olduğunu dile getiren Yücel, "Tek tip öğrenci, tek tip birey, hatta kindar bir nesil yetiştirmek için uğraşıyorlar. Buradan uyarıyoruz. Eğitim sistemini akıldan, bilimden, çağdaşlıktan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan uzaklaştıracak adımlar atmaya sakın yeltenmeyin." diye konuştu.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesinin tesadüf olmadığını öne süren Yücel, "Türkiye bir yargı darbesiyle karşı karşıyayken, bu tahliye kararıyla 'günü gelir katilimize de sahip çıkarız' mesajını verdiler. Muhalefete, gazetecilere, onlar gibi düşünmeyenlere akılları sıra gözdağı veriyorlar." ifadesini kullandı.

Gazze'de sivillere yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in hastaneleri hedef aldığını, bunun uluslararası ve savaş hukukuna aykırı olduğunu söyleyen Yücel, "Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanarak sivillere insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz." dedi.

- "Af konusunda hem PM hem de MYK'da mutabakat var"

Parti Sözcüsü Yücel, açıklamasının ardandan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 50+1 şartına ilişkin bir soru üzerine Yücel, "Dünkü açıklamayla birlikte Sayın Erdoğan'ın derdi koltuğunu koruyabilmek." ifadesini kullandı.

"Acaba MHP kendilerinin dışlandığı, onlara gerek duyulmayan bu senaryoyu nasıl değerlendirecek?" diyen Yücel, Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir kriz olduğunu ileri sürdü. Yücel, "Görüyoruz ki AKP'nin artık MHP'ye ihtiyacı kalmadı. Hatta daha da ötesi MHP'yi sırtında bir yük olarak görmeye başladı." diye konuştu.

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı'nın, İYİ Partiden İBB Başkan aday adaylığını açıklamasına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Tabii ki aday olabilir, aday adayı olabilirler, yerel seçim yaklaştığı süreçte İYİ Partiden de başka partilerden de İstanbul ile ilgili de başka iller ya da ilçelerle ilgili de iddia ortaya koyan arkadaşlarımız olabilir. Bunlara saygı duyarız. Ancak önümüzdeki günler yani seçim takvimi yaklaştıkça bu tip olaylarda iller ve ilçeler bazında da birtakım birlikte hareket etme ya da ortak adayla süreci yönetme gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. CHP, 81 vilayette ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır."

Yerel seçim sürecine ilişkin bilgi veren Yücel, "Yerel yönetimlerden ve dayanıklı kentlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Gökan Zeybek bu konuda basınla ve kamuoyuyla detayları paylaşacak. Ancak Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın 21 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında bu başvuruları yapabileceklerini sizlerle paylaşayım." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki 50+1 şartına anayasayla değişiklik gelmesi halinde CHP'nin tavrının ne olacağına ilişkin soruya Yücel, "Anayasayı tanımayan, çiğneyen, anayasanın açık hükümlerini yok sayan bir anlayışla anayasa tartışmasına girmeyiz." yanıtını verdi.

"CHP Genel Başkanı Özel, partinin 100. yılı için aftan bahsetmişti. Bugün gündeme geldi mi?" sorusuna karşılık Yücel, şunları kaydetti:

"Bu konuda prensip kararı alındı. Ancak aftan faydalanmak isteyen arkadaşlarımız başvuru yaptıklarında onların durumları yani partiyle ilişiğinin kesilmesine neden olan eylemin somut özellikleri de dikkate alınarak o başvuruların her birinin ayrı ayrı incelenip bir karar verileceğini ifade edebilirim. Ama prensip olarak 100. yıl nedeniyle af konusunda hem Parti Meclisimizde hem de Merkez Yönetim Kurulumuzda bir mutabakat olduğunu da sizlerle paylaşabilirim."