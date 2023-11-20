Görev esnasında kalp krizi geçiren gazeteci öldü

Bir internet sitesinin temsilciliğini de yapan Rehber gazetesi sahibi Kemal Etleç (50), Naci Şenses'in, Didim belediye başkan aday adaylığı başvuru sürecini takip için gittiği AK Parti İlçe Teşkilatı binasında kalp krizi geçirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net