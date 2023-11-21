Mera husumeti nedeniyle tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.

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