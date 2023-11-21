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Ankara'da terör operasyonu: 18 gözaltı

Ankara'da DHKP/C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 09:24, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 09:25
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Ankara'da terör operasyonu: 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, şehirde faaliyet yürüten terör gruplarına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturmalar kapsamında; DHKP/C silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair deliller elde edilen 4 şüpheli ile TKP/ML silahlı terör örgütü tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katılarak, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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