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Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü, sınır yönetimi ve güvenliğine yönelik yatırım ve projelere ilişkin iş ve işlemleri yürütecek, sınır yönetimi alanında kurumlar arası iletişim ve veri paylaşımına ilişkin altyapıyı oluşturacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 10:06, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 10:07
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Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı kaldırılarak yerine Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu.

Genel müdürlük, sınır yönetimi ve güvenliğine yönelik yatırım ve projelere ilişkin iş ve işlemleri yürütecek.

Sınır yönetimi kapsamında ortak risk stratejisi oluşturacak ve ortak risk analizi faaliyetleri dahilindeki iş ve işlemlere ilişkin çalışmalar yapacak genel müdürlük, sınır yönetimi konularında, ulusal temas noktası olarak iş ve işlemlerin takibi ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak ve geliştirecek.

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip edecek, mevzuatın uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arasında ortaya çıkan sorun ve tereddütlerin giderilmesine yönelik iş ve işlemleri koordine edecek genel müdürlük sınır yönetimi alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında da çalışacak.

Sınır yönetimi alanında kurumlar arası iletişim ve veri paylaşımına ilişkin altyapıyı oluşturacak, buna yönelik gerekli ağ cihazlarını, bilgi sistem altyapısını ve bilişim sistemlerini tedarik edecek, kuracak ve işletecek genel müdürlük, sınır aşan suçlar alanında çalışmalar yapacak, sınır kapılarının açılış ve kapanışına ilişkin iş ve işlemlerin hazırlık çalışmalarını yürütecek ve koordinasyonu sağlayacak.

Sınır yönetimiyle ilgili verileri toplayacak, analiz edecek, değerlendirecek genel müdürlük görev alanına giren konularda raporlar hazırlayacak.

Öte yandan Göç İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatı için sınır yönetimi genel müdürü ve 7 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.

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