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Bu şifreleri sakın kullanmayın!: İşte Türkiye'de en sık kullanılan şifreler

Şifre yöneticisi Nordpas, 5 yıldır düzenli olarak paylaştığı en çok kullanılan şifreler listesini paylaştı. Türkiye'deki en çok kullanılan şifreler 4,3 terabaytlık bir veri değerlendirmesi sonucu ortaya koyuldu. Siber korsanların bu şifreleri kırmasının bir saniyeden çok daha kısa sürdüğü kaydedildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 14:35, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 14:37
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Bu şifreleri sakın kullanmayın!: İşte Türkiye'de en sık kullanılan şifreler

Nordpas, beşinci kez yayınladığı yıllık en çok kullanılan şifreler listesini açıkladı.

4,3 TERABAYTLIK VERİ ANALİZ EDİLDİ

Şifre yöneticisi şirket, siber güvenlik sorunlarına dair 4,3 terabytlık bir veriyi değerlendirmeye aldı ve en çok kullanılan şifrelerin listelerini paylaştı.

Nordpass'e göre, siber korsanların bu şifreleri kırmasının bir saniyeden çok daha kısa sürdüğü belirtildi.

EN ZAYIF ŞİFRELER VİDEO PLATFORMLARINDA

Bu yıl biraz daha derinlemesine veri analizi yapan şirket şifrelerin gücünü platform kategorisine göre de inceledi.

Yapılan incelemelere göre Film,Dizi ve Belgesel paylaşım platformlarında kullanılan şifrelerin ,paylaşılan listelerde en zayıf şifrelere sahip olan kategoride yer aldığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

İşte Nordpas'e göre Türkiye'de en çok kullanılan 20 şifre;

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

İşte Nordpas'e göre Türkiye'de en çok kullanılan 20 şifre;

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