Kızına bıçakla saldıran damadı ve damadının kardeşini vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında oturan M.Y.'nin kızı, eşi Mustafa S. ile kavga ettikten sonra babasının evine geldi. Kısa bir süre sonra damat Mustafa S., beraberinde kardeşi Osman S. ile birlikte kayınpederi M.Y.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Konuşma sırasında iddiaya göre Mustafa S. eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kızının elinden yaralandığını gören baba M.Y., damadı Mustafa S. ile kardeşi Osman S.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

OĞLU ÜSTLENDİ

Yaralanan Mustafa S. ve kardeşi Osman S., özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan baba M.Y. ile oğlu M.Y.'yi gözaltına aldı. Babasını korumak isteyen M.Y. suçu üstlenerek eniştesini kendisinin vurduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Mustafa S. ve Osman S.'yi baba M.Y.'nin vurduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan M.Y. ile oğlu M.Y., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Baba M.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken oğlu M.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan Mustafa S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.