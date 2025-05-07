Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!

İklim Kanunu'nun gecikmesi Türkiye'yi ekonomik krize sürükleyebilir. AB'ye ödenecek vergiler ve tarım sektöründeki kayıplar ülkeyi zorlayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 07:41, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 07:42
Yazdır
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!

İklim Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan bu yıl içinde geçmezse Türkiye her yıl AB'ye 35 milyar dolar fazladan vergi ödeyecek. Türkiye, OECD Anlaşması gereği Ocak 2026 önce İklim Kanununu yürürlüğe almak zorunda. Teklifin gecikmesi halinde, Türkiye her yıl Avrupa Birliği ülkelerine fazladan 35 milyar dolar ödemek durumunda kalacak. İklim değişikliğiyle mücadele planı da sekteye uğrayacağından tarım sektörünün kaybının yıllara sari olmak üzere 30 milyar doları bulacak. Muhalefetin toplumda ürettiği algı çalışması yüzünden görüşmeleri askıya alınan İklim Kanun teklifinin yasama yılı bitmeden Meclis gündemine alınacağı bildirildi.

Yatırım Getirisi Olacak

İklim Kanun teklifiyle, 2053'e kadar 300 milyar doğrudan 50 milyar dolaylı yatırım çekileceği ve bu yatırımlar sayesinde 2053 yılına kadar 2 milyon ilave istihdamın oluşacağı öngörüldü. Türkiye'nin anlaşma dışında kalması durumunda ödeyeceği tek maliyet, AB ülkelerine yıllık 35 milyar dolar ilave vergi ödenmesi olmayacak. Yine İklim Kanun teklifinin yürürlüğe alınmasıyla birlikte, 3,8 milyon evin ısıtma ihtiyacı da atık ısı da sağlanabilecek. Bölgesel ısıtma kaynaklı tasarruf potansiyelinin 735 milyon dolar olduğu görüldü. Bölgesel ısıtma potansiyelini belirlemek için, 102 ilçedeki 295 sanayi tesisi ve enerji santrali bacasından gelen atık ısı ile enerji santrallerinden gelen ara buhar da incelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber