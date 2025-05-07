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Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?

MEB, 2024'te lise eğitiminde devrim niteliğinde değişiklikler planlıyor. Esnek modellerle öğrencilerin geleceği şekillenecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 09:07, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 09:44
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Lise Eğtiminde köklü değişikliğe gidilecek, Masada 3 seçenek var...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir konuşulan 4 yıllık zorunlu lise eğitimi ile ilgili düzenleme yapılmasını gündemine aldı. Buna göre ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi üzerinde çalışıldığı, Bakanlığın önünde 3 model olduğu öğrenildi.

Zorunlu Lise Eğitiminde Yenilikler ve Tartışmalar

Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir tartışılan zorunlu lise eğitimini gündemine aldı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler, yapay zeka ile eğitim teknolojilerinin dönüşümü, özellikle lise kademesinde okullaşma oranlarının artması, okul dışında eğitim imkanlarının artışı, eğitim istihdam bağının kurulamaması zorunlu eğitim süresinin yeniden tartışılmasına neden oldu.Sabah'ta yer alan habere göre 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Yapılacak değişikliklerle, eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisinin azaltılması hedefleniyor.Bakanlığın tartışmalar ışığında eğitimcilerin görüş ve önerilerini alarak, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyen, öğrenci merkezli modern ve esnek bir lise eğitimi için eğitim süreçlerinde bazı iyileştirme ve zenginleştirme çalışmaları yapması bekleniyor.

Masada Hangi Seçenekler Var?

Saha çalışmalarının, sivil toplum örgütleri, dernekler ve konunun uzmanları tarafından verilen öneri ve görüşler doğrultusunda MEB'in masasında 3 model yer alıyor:

  • 3+1 MODELİ: Lise eğitiminin "3+1" olması ve ilk 3 yılın zorunlu eğitim kapsamında, son 12'nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi ve bunun sonunda öğrencilere diploma verilmesi.
  • 2+2 MODELİ: Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.
  • YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.
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Kabineye Sunulacak

Lise eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında da sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir TV programında konuyla ilgili şunları söylemişti:"Özellikle yükseköğretime erişimin yaygınlaşmasıyla beraber çok sayıda öğrenci ortaöğretimi müteakip yükseköğretime gidiyor ve otomatikman sanki zorunlu eğitim 16 yıla çıkmış gibi algılanıyor. Bu bir taraftan pozitif, ama bir taraftan da bilhassa mesleki ve teknik eğitim anlamında bizi sanayi, ticaret ve bu anlamda hizmet sektörü nitelikle eleman bulamamak konusunda bizi eleştirmeye başladılar.Böyle olunca biz de bu hani kamuoyunda böyle bir talep gelirse bu tartışılabilir dedik. Ortaya çıkan formüller var. Biz Bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla kabinede istişare ederiz."

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