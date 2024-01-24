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Aracınıza seçtiğiniz yağ ömrünü de belirliyor?



Araç sahipleri nasıl ki kendi sağlıklarını korumak için belli periyotta sağlık kontrolünden geçirip, check up yaptırıyorlar ise araçlarını da belli dönemlerde bakımdan geçirmeleri önem arz ediyor. Yıllık bakım ve muayene periyodunda araçların yağ değişimi ise ana argümanlardan. Öncelikle araçta kullanılacak doğru motor yağından emin olmak için araç üreticisinin önerdiği madeni yağ standardına veya tavsiye edilen yetkili madeni yağı bulmak esas.



Etkili ve yetkili ellere başvurun



Piyasada çok farklı özelliklerde ve kalitede birçok motor yağı mevcut. Bunlardan önemli olan sizin araca hangisinin uyacağı. Aracınıza uygun yağ türünü seçmek için motor yağının içeriğinin önemini bilmeniz gerekiyor. Bu durumda Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri, yetkili servislere ya da tanıdığınız, güvendiğiniz ustalara danışmanınızı tavsiye ediyor.



Fiyattan ziyade kalite odaklı yaklaşım



Benzinli araçlara SA, SB, SC, SD, SE, SF ve SG yağları uygun bulunurken SA ve SB türü, hafif yük altında çalışan arabalara uygun. SG türü, en üstün yağ olarak değerlendiriliyor. Dizel araç kullananlar için ise CA, CB, CC ve CD türü yağlar öneriliyor. Motor yağı, aracınızın uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için temel bir bileşen olduğu için fiyattan ziyade kaliteye odaklanmak önemli.



Periyodik değişim önemli



Yağ seçiminde dönem de önemli. Kış aylarında aracınıza hangi motor yağını kullanmanız gerektiği ve kışın arabaya kaç numara yağ koyacağınızı bilmeniz gerek. Coğrafi konumunuza ve sıcaklık aralığınıza bağlı olarak tercih de değişiyor. Motor yağı düzenli olarak değiştirilmelidir, çünkü zamanla kir, tortu ve kontaminasyon birikir.



Uzun ömürlü olması için şart



Yaz aylarında kullanabileceğiniz motor yağları genellikle daha yüksek viskozite derecelerine sahip olanlardan seçilir. Ancak, motor yağı seçimi sadece sıcaklıkla ilgili değil. Aracınızın üretici tarafından önerilen şartnamesine uygun olan motor yağını ve viskozite derecesini göz önünde bulundurmalısınız. Üretici önerilerine uygun bir motor yağı kullanmak, aracınızın garanti koşullarını korumanıza ve motorunuzun uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.



Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri de yaptıkları değerlendirmede araç sahiplerinin daha az maliyetli olarak görülen motor yağlarını değil, araçları için önerilen ve kaliteli yağları seçmelerinin önemli olduğunu hatırlatırken, araçlarının uzun ömürlü olmasının da buna bağlı olduğunun altını çizdiler.



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