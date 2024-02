Ticaret Bakanlığı, Avrupa'da 4, ABD'de 2 yurt dışı lojistik dağıtım ağına onay verdi

Ticaret Bakanlığı, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi kapsamında Avrupa'da 4, ABD'de 2 merkeze onay verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünya ticaretinin yön değiştirdiği, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu, ticaret rotalarının baştan kurgulandığı bu dönemde Türkiye'nin, uluslararası ticaretteki yarışa karşı coğrafi konumu ve üretim maliyeti avantajları ile rekabet edebilecek yenilikleri ve politikaları hayata geçirdiği aktarıldı.

Türkiye ekonomisinin dünya ticaretinden daha fazla pay alması ve ülkenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla "Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konularak önemli destek mekanizmasının hayata geçirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje, Avrupa'nın en önemli liman şehirlerini kapsıyor. İtalya (Trieste), Fransa (Sete ve Marsilya), İspanya (Tarragona ve Barselona) ve Almanya (Hamburg) olmak üzere Avrupa'da 4, ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli olmak üzere 2 YLDA Projesi'ne onay verilmiştir. Chicago merkezli projede 1 merkez depo ve 10 cep depo öngörülürken, New Jersey merkezli projede 1 merkez depo ve 9 cep depo yapılması planlanmaktadır. Bugün itibarıyla, Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah'ta yer alan depolar aktif hizmet vermektedir."

Açıklamada, destek mekanizması olarak yeniden tasarlanan YLDA Projesi çerçevesinde, yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının baştan sona bir sistem olarak ele alınması ve aşamalarına göre desteklenmesinin öngörüldüğü belirtilerek, "Destek mekanizmasıyla yurt dışında ilk kez kurulacak tesislerin ve uçtan uca tüm lojistik süreçlerin yönetilmesini teminen, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağı, cep depoları ve bu ağın işletilmesine yönelik kurulum, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon, yatırım, ruhsat ve izin ile bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri desteklenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, YLDA'nın, Türkiye'nin ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlayacağı vurgulanarak, "Bu ağlar, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek ve önemli pazarlardaki ihracatımızı hem sürekli kılacak hem de pazar payımızın yüksek olduğu yerlerde kalıcılığımızı sağlayacak altyapı imkanlarını sağlayacaktır. Bu sayede hem mal ihracatımızın artırılması, hem de lojistik ve taşımacılık sektörümüzün dünya çapında rekabet edebilir düzeye gelmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- Türkiye rekabette öne çıkacak

YLDA'nın, Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ile ilgili ülkenin iç kesimlerine dağıtımı hizmetlerini tek noktadan sunacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede yurt dışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi sağlanacaktır. Böylece hızlı gümrükleme ve doğru iade lojistiği ile ihracata yönelik hedef pazarlarda müşteri memnuniyeti ve marka bilinirliği artırılarak kaliteli ve hızlı katma değerli hizmet sunumu ile ülkemiz rekabette öne çıkacaktır. Sonuçta, sunacakları uçtan uca ve dijitalleştirilmiş çözümlerle ülkemizin e-ihracat operasyonlarının geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında da önemli rol oynayacaktır. Türkiye'nin küresel ekonomideki bulunduğu konumu güçlendirerek, kilit rol almasını sağlayacak yeniliklerimiz, dijital atılımlar, mevzuat güncellemeleri, koruma tedbirleri ve destekler devam edecektir. 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Ticaretin Yüzyılı' yapma hedefimize ilerlemek, toplumsal refahımız artırmak, kalıcı büyüme ivmesini ülke ekonomimize kazandırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."