İlk yardım eğitim merkezlerinde görevlendirilen öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti ödenir?

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kuramlarında, ilk yardım eğitici eğitimi ile ilk yardım eğitimlerinin düzenlenmesi ve ilk yardım eğitim merkezlerinin kurulması, yer değişikliği, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, eğitimlerin esas ve usullerinin belirlenmesi, süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi İlgi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İlk Yardım Yönetmeliği ve 2020/3 sayılı İlk Yardım Eğitim Hizmetleri Genelgesi doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı ilk yardım eğitim merkezinizde görevli öğretmenlerin, görevlendirme esas ve usulleri kapsamında ek ders ve eğitim ücretlerinin ödenmesinde tereddütte düşüldüğü ifade edildiğinden aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun'un ek 1. maddesinde, "... Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir." denilmekte olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89'uncu maddesinde ise "Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur." ifadesi bulunmaktadır.

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın İkinci Bölümünün Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri alt başlıklı 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında "Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir." ifadesi,

Üçüncü Bölümünün Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller alt başlıklı 16'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının ("Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden")ifadesi, (a) bendinde "Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir."ifadesi,

Dördüncü Bölümün Geçici görevlendirme alt başlıklı 21'inci maddesinin 1'nci fıkrasında "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kuramlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir. 2 nci fıkrasında "Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personel asli görevi için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaz ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez." bulunmaktadır.

2020/3 sayılı İlk Yardım Eğitim Hizmetleri Genelgesinde ise,

a) A- Yönetim, Görevlendirme, İzleme ve Değerlendirme Esasları Bölümünün e) bendinde "Mesul müdür ve/veya eğitmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin, Valilik Onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ''Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller'' başlıklı 16'ncı maddesinin 2'nci bendine göre görevlendirilmesi,

b) B- İlk Yardım Kurs, Seminer ve Eğitim Faaliyeti Esasları Bölümünün a)'bendinde "Okul ve kurumlarda, personelin ilk yardımcı yetkinliğinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilk yardım eğitimlerinin mahalli hizmet içi eğitim faaliyeti olarak, ilk yardım eğitici eğitimlerinin ise merkezi hizmet içi eğitim faaliyeti olarak Bakanlığımızca düzenlenmesi",

c) C- Sınav Ücretleri ve Ödenek Talep Esasları Bölümünün ç)'bendinde "İlk yardım eğitimlerinde, eğitim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere ilgi (b) Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ek ders ücreti ödenmesi"

hususları açıkça ifade edildiğinden, yapılmış ve bundan sonra yapılacak iş ve işlemler ile süreç yönetiminin yukarıdaki meri mevzuat hükümlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda titizlikle yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve 42399377 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, Personel Genel Müdürlüğünün 08.03.2018 tarihli ve 28892082-869-E.4987886 sayılı yazısı ve Personel Genel Müdürlüğünün 26.09.2019 tarihli ve 28892082-869-E.18246254 sayılı yazısı kayıtlı yazılarda açıkça ifade edildiği şekli ile özet olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16/2'nci maddesine göre ilk yardım eğitim merkezlerinde görevlendirilen mesul müdür ve eğitmenlerin fiilen görev yapmak kaydıyla 18 saat ek ders ücretinin kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödendiği bilinmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereğince açılan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen personelin, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7/1'inci maddesine göre fiilen yerine getirdikleri ders görevlerine bağlı olarak haftada 30 saati geçmemek kaydıyla okuttukları ders saati sayısı kadar ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaları gerektiği belirtilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR