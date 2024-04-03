2024 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi Güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 32'nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan; "Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur." hükmü çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce yapılacak görevlendirmelere ilişkin hazırlanan 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi güncellenmiştir.

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