2024 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi Güncellendi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 02.04.2024 tarih ve 100014145 sayılı yazısı ekinde 2024 Yılı Yeniden Yönetici Görevlendirme Takviminin güncel halini valiliklere gönderdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 09:30, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:28
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 32'nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan; "Yönetici görevlendirme takvimi Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur." hükmü çerçevesinde eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce yapılacak görevlendirmelere ilişkin hazırlanan 2024 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi güncellenmiştir.
İşte o yazı;
İşte Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi;
Ahmet KANDEMİR