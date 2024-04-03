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Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti

Ak Parti tüm büyükşehirlerde ve Anadolu illerinde büyük oy kaybı yaşadı. Ancak Ak Parti Isparta'da oylarını yükseltirken, Aksaray ve Niğde'de de büyük bir oy kaybı yaşamadı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 09:15, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:33
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Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları büyük oranda kesinleşti.

Ak Parti seçimleri kazandığı illerden sadece üçünde oylarını büyük oranda koruyabildi.

Isparta'da bir önceki seçimde yüzde 38 oy alan Ak Parti, 31 Mart seçimlerinde oylarını yüzde 41,95'e yükseltti. Bu ilde MHP'nin oyu yüzde 30'dan yüzde 10'a geriledi.

Ak Parti'nin oylarını büyük ölçüde koruduğu bir diğer il ise Niğde oldu. 2019 yılında yüzde 37 alan Ak Parti bu seçimde yüzde 36 alarak yeniden belediye başkanlığını aldı. Niğde'de seçimlerinden galip çıkan Emrah Özdemir 1980 doğumlu.

Aksaray'da bir önceki seçimde yüzde 40 alan Ak Parti yüzde 36,85 oy aldı. MHP'nin bu ildeki oyları ise yüzde 39'dan yüzde 28'e geriledi. 1981 Aksaray doğumlu olan Evren Dinçer, 31 Mart seçimleriyle birlikte ikinci defa belediye başkanı seçilmiş oldu.

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