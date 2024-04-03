Hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

A.A. ve Ş.U.S, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.C'nin tedavisi devam ediyor.

Kazada yaralanan sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan Ş.U.S. (15) ve R.C. (14) Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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