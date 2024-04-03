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Hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 07:27, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 07:28
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Hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Kirazlı Mahallesi istikametine giden M.K.Ü. yönetimindeki tır, Çat kavşağında karşıdan gelen A.A. (61) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan Ş.U.S. (15) ve R.C. (14) Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.A. ve Ş.U.S, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.C'nin tedavisi devam ediyor.

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