Batman'da çıkan olaylarda 5 gözaltı

Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar sonrası Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, taş ve havai fişeklerle polise saldırdı. Göstericiler bariyerlerle yolları kapatarak, terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulunarak, 5 kişiyi gözaltına aldı. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.