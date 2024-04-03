Şırnak'ta yürüyüş ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
YSK'dan Van kararı: Mazbata DEM'e verilecek
YSK'dan Van kararı: Mazbata DEM'e verilecek
Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak
Fenerbahçe Süper Kupa maçına U-19 takımıyla katılacak
Osman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi
Osman Kaya: Memur bir kez daha enflasyon altında ezildi
CHP'li Belediye Başkanı, zaferi DEM'le kutladı
CHP'li Belediye Başkanı, zaferi DEM'le kutladı
İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünün sabıkası kabarık çıktı
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri
Altında rekor üstüne rekor
Altında rekor üstüne rekor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Et fiyatındaki artış sürüyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Dolar fiyatı 3 gündür geriliyor
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sözleşmeli personel alımına dair açıklama
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK kararları açıklandı
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yurt dışı gelirlerine yakın takip! 5 Nisan son tarih, ceza geliyor
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
Yargıtay'da başkanlık seçimi bayram tatili sonrasına kaldı
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
AYM, İçişleri Bakanı'nın derneklere kayyum atama yetkisini iptal etti
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
TÜİK açıkladı, kira zam oranı belli oldu
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
Otobüs biletleri uçuyor
Otobüs biletleri uçuyor
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Ne olduysa son 10 günde oldu
Ne olduysa son 10 günde oldu
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Şırnak'ta yürüyüş ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 19:09, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:03
Yazdır
Şırnak'ta yürüyüş ve açık hava toplantıları 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 3-17 Nisan'dan itibaren 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler ile ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 3 Nisan'da saat 00.01'den, 17 Nisan'da saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber