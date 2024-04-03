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Erdoğan: Bu seçimler kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koydu
Erdoğan: Bu seçimler kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koydu
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Erdoğan: Bu seçimler kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 20:38, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İçinde bulunduğumuz bu bereketli günlerin insanlık için barışa huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle müşerref eylesin.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangını

Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Vefat eden insanlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil kimin sorumluluğu varsa hepsinin üzerine gidilecektir.

"Millet iradesine hürmetsizlik etmeyiz"

31 Mart'ta bir seçimi daha başarı ile tamamladık. Münferit olay dışında demokrasimize gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Bazı illerimizde bölücü örgüt provokasyonlarını sizin sayenizde boşa çıkardık. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra, gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmadığında bazı ithamlarda bulunanların bir daha buna kalkışmayacağını umuyorum.

Türk demokrasisinin olgunluğunu dünyaya göstermiş olduk. Seçimler için fedakarca çalışan güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra gündemde getirilen ithamların asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Şunu herkesin kabullenmesi önem taşıyor.

Türkiye hangi kökene partiye mensup olursa olsun 85 milyonun ortak vatanıdır. Siyaset üstü görmemiz gereken bir diğer konu terör belasıdır. Tüm terör örgütleri milletimizin düşmanıdır. Operasyonlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü bitme noktasına getirdik.

Attığımız adımları inşallah azimle sürdüreceğiz. Teröre yer olmadığını dost düşman herkese göstermekte kararlıyız. Seçimlerle beraber bu kararlılığımız perçinlenmiştir. Bazı illerimizde sokaklarımızı karıştırma hadiseleri yaşandı. Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkmıştır. Emniyet güçlerimiz olayların büyümesini engellemiştir. Türkiye cumhuriyeti bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Milletin iradesine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz.

"Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız"

Terör baronlarının baskıyla vatandaşlarımıza musallat olmalarına geçmişte kalan acıları tekrar yaşatmalarına izin vermeyiz. Bu tarz teşebbüsler karşısında demokrasimiz ne gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Terörle mücadeleyi demokratikleşmeden, demokratikleşmeyi ekonomiden bağımsız görmüyoruz.

Son 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de hak özgürlük alanlarında reformlarımızı idame ettireceğiz. OVP ve 12. kalkınma programımızı uygulamakta kararlıyız. Yılın 2. yarısından itibaren enflasyonun düşüşe geçtiğine şahit olacağız. Bugün TÜİK'in açıkladığı veriler göre aylık enflasyonun mart ayında gerilediğini gösteriyor. Düzensiz göç ve suç örgütleriyle mücadelede de kapsamlı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Kendini devletten hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız.

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