Tokat'ta Yazıcıoğlu dönemi resmen başladı

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Yazıcıoğlu'na mazbatasını alırken MHP Milletvekili Yücel Bulut, MHP İl Başkanı Mustafa İpek ve çok sayıda partili de eşlik etti. Yazıcıoğlu'na mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Recep Aymak verdi. Daha sonra Tokat Belediye binası önünde düzenlenen törene geçen Başkan Yazıcıoğlu, coşkulu bir kalabalık tarafından karşıladı. Devir teslim töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Eski Başkan Eyüp Eroğlu, "Bizim liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır, Devlet Bahçeli'dir. Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatıdır. Onun için de belki biz burada değiliz ama diğer ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partimiz şu anda belediyemizde hizmet verecek. Kemal Yazıcıoğlu kardeşim de değerli Valimizin, Tokat'a çok güzel hizmetler yapan değerli valimizin evladı. O da 3 ay boyunca buralarda biz de kendisini tanıdık. Tokat'ta sevildi, sizlerden ciddi bir teveccüh gördü. İnsan boşuna sevilmez, demek ki gerçekten bir şey var ki, sevildi ve burada da bir teveccüh gördü. Bizim bıraktığımız yerden aldığı bu bayrağı çok daha güzel yerlere getirecek" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu ise ''Malum bir seçim dönemini geride bıraktık. Siz bize büyük bir ahde vefa örneği gösterdiniz. İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Başkanıma nezaketinden, bizimle olduğundan, 10 yıllık burada yapmış olduğu icraatlarından, hizmetlerinden ve emeğinden dolayı gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizim ağabeyimizdir, kendisini seviyoruz. Her zaman desteklerinin arkamızda olduğunu da biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu seçim dönemini hayırlısıyla bitirdik. Şimdi işimiz var. Eyüp Bey'in getirdiği çıtayı biz de artırarak, bu yolda ilerleyeceğiz'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualarla belediye binasına giren Başkan Yazıcıoğlu'nu makamında Eroğlu karşıladı. Tokat Belediye Başkanı olarak iki dönem görev yapan Eyüp Eroğlu, görevini Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na devretti.