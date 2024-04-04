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Van'da YSK'nin kararı sonrası güvenlik güçlerine taş atanlara polis müdahale etti

Van'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından, yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 01:54, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 01:56
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Van'da YSK'nin kararı sonrası güvenlik güçlerine taş atanlara polis müdahale etti

Van'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından, yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.

Van İl Seçim Kurulunun, Zeydan'ın "seçilme yeterliliğinin olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oyu alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermesinin ardından DEM Parti'nin itirazı üzerine YSK, başvuruyu kabul ederek mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetmişti.

Bu karar üzerine kentte DEM Partililer, sevinç gösterileri yapmaya başladı, Zeydan da kentteki otelde kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun "yanlışından döndüğünü", karar öncesi süreçte kentte bazı sorunların yaşandığını belirten Zeydan, şunları söyledi:

"Biz, artık önümüze bakacağız, çok işimiz var. Bu seçimler, toplumsal barışın önünü açacak, onurlu, birlikte ve özgür yaşamın iradesini güçlendirecek ve inşallah kentimize hayırlı hizmetlere vesile olacak. İşte bunu biz sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki sürecin hayırlara, toplumsal barışa ve kentimize hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diliyoruz. Bu kent bizim kentimiz. Gece gündüz birlikte el ele hizmetler üretip sizlere layık bir kent oluşturacağız."

Kent merkezinde bir araya gelen partililer de araçlarla konvoy oluşturdu, sevinç gösterilerinde bulundu.

Bu sırada kalabalık arasındaki bazı gruplar polislere taş attı. Bunun üzerine polis ekipleri, kalabalığa müdahale ederek dağılmalarını sağladı.

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