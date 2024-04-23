Bakan Tekin'den öğretmen atamalarına dair açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2024 19:52, Son Güncelleme : 23 Nisan 2024 20:05
Bakan Tekin, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.
Müfredat değişikliği ile ilgili gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgili Talim Terbiye Kurulunun çalışmaları devam ediyor. Onda da sona yaklaştık, kısa süre içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kabine sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." yanıtını vermişti.