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Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü

Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi eski eşinin kocasını ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kadını bıçaklayara öldürdü. Saldrıganın olaydan önce çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 07:15, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 07:09
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Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü

Murat Ç. (42), iki yıl önce boşandığı Emine Sungurlu (42) ve eşi Fatih Sungurlu (45) ile gece saatlerinde Ulaştepe Mahallesi Helvacı Sokak'ta karşılaştı. Sungurlu çifti ile Murat Ç. arasında tartışma çıktı.

Sungurlu çiftinin misafirliğe gittiği Ramazan Balaban (50) ve Şerife Balaban (52), sesleri duyarak sokağa çıktı ve tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada bıçaklı saldırıda bulunan Murat Ç, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatih Sungurlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Balaban çifti ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife Balaban, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Ramazan Balaban ise daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. kısa süre sonra gözaltına alındı.

İfadesine başvurulmak üzere emniyete getirilen Emine Sungurlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüphelinin akşam saatlerinde de Sungurlu çifti ile tartışma yaşadığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alındığı ve ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

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