93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor

Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde yaşayan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk'un doğuştan engelli olan 60 yaşındaki İsmail ve 53 yaşındaki Naci isimli oğulları konuşamıyor, yürüyemiyor ve akli dengeleri yerinde değil. Yaşamın zorluklarına rağmen yıllardır engelli evlatlarına sevgiyle bakan Gülsüm nine Evlatlarıyla birlikte mücadele etmekten hiç vazgeçmeyip, engelli evlatlarına her gün sevgi ve şefkatle bakarak gelininin de destekleriyle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Evlatlarını bırakıp gidenler diğer dünyada cezalarını çekerler diyen Gülsüm nine; "İnsanın evladını bırakabilme gibi bir imkanı seçeneği olamaz. İnsan ciğerini bırakamaz. Evlatlar annelerin bir parçasıdır" dedi.

"60 yıl baktım halen de bakmaya devam ediyorum"

Engeli oğullarına kendisinin baktığını ama artık yaşlandığı için kendisine gelininin ve kızının da destek olduğunu belirten Gülsüm anne; "Çocuklarım anadan doğma böyleler. Diğer oğlum geceleri döndürüyor yatırıp kaldırmaya yardımcı oluyor. Ben hep yanlarında duruyorum. Artık ben de zorlanıyorum gözlerim görmüyor. Ellerimden dökülüyor bazı şeyler. Doğdukları günden beri böyleler. O günden bugüne kadar 60 yıl baktım halen de bakmaya devam ediyorum. Büyüttüm ama büyütürken de çok zorluklar çektim. Hayvanlarımız vardı onlara bakardık. Çift sürerdik hem o işleri yapardım hem çocuklarıma bakardım. Mecbur bırakıp giderdim dağda hayvanlarımı otlatırdım. Yanlarına birer parça ekmek bırakırdım giderdim. Gelene kadar da sürekli düşünürdüm. Bu yaşananların hepsi Allah'tan. Hiçbir şey diyemem, her şeye şükür hamd olsun" şeklinde konuştu.