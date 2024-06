Erdoğan: Her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı' kapsamında Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen programda, milli sporcular ve birçok farklı ülkeden çocuk ve gençlerle biraraya geldi.

Erdoğan, tütün ürünlerinin toplum sağlığına zararları ve yarattığı çevresel kirlilik konusunda gençlerle sohbet etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da programda yer aldı.

Gençlerin ve çocukların konu hakkındaki düşünce ve dileklerini de dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırmadan önce, açılış konuşması yaptı. Erdoğan, programa katılan gençlere tebrik ve teşekkürlerini de iletti.

"HER YIL 85 BİN İNSANIMIZI KURBAN VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya Tütünsüz Günü etkinliklerinin tütün mamullerinin zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bunun için de tabi, özellikle Tuba Kardeşime çok teşekkür ediyorum, bu konuda verdiği mücadele için. Milyarlarca dolarlık hacmiyle sigara endüstrisinin çocuklarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini hedef aldığını görüyoruz. Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir. Aslında rakamlar sorunun vardığı ürkütücü boyutları ortaya koyuyor. Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz." dedi.

"TÜTÜN DÜNYAMIZI DA KİRLETİYOR"

Erdoğan, "Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor. Sigara dumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta. Tütün kullanmadığı halde, tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha kötü, daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"EN ETKİLİ MÜCADE YÜRÜTEN BİZİM HÜKÜMETİMİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımın ilk gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Yakın çevremizden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meretin zararlarına karşı açıkça uyardık. Varsa sigara paketlerine el koyduk. Onlardan bırakacaklarına dair söz aldık, üzerine ismini, tarihi ve bunları da Cumhurbaşkanlığı makamında özel olarak, adeta orada onlara özel makamlar ayırdık, oralarda teşhir ediyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle gençlerimizi sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdik. Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından, para cezalarının artırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. 'Dumansız Hava Sahası' ve 'Havanı Koru' kampanyalarıyla toplumsal farkındalığı artırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler, bizim hükümetlerimizdir" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

"SU ALTINDA SİZLERİ RAHATSIZ EDİYORDUR"

Erdoğan, Dünya Okyanus Günü'nü de işaret ettiği konuşmasında, sigara atıklarının deniz kirliliğinde büyük pay sahibi olduğunu söyleyen milli sporcu Şahika Ercümen'in konuşmasına da yanıt verdi. Erdoğan, "Sigara izmaritleri su altında sizleri, ciddi manada da rahatsız ediyordur. Maalesef, durum bu. Ben tabi, sizi özellikle tebrik ediyorum, çünkü bu sıfır atık konusunda gerçekten sporcularımız içerisinde ciddi bir mücadele verdiniz, bu mücadelede de bütün sporcu kardeşlerimize örnek oldunuz. Tüm milletim adına sizleri tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan, İspanya'dan Stella isimli bir kız çocuğunun; İspanya'da uygulanmaya başlanan bir çevre düzenlemesiyle, tütün şirketlerinin sigara ve sigara izmaritlerinin yarattığı çevresel kirlilikten mesul tutulduğu, sigaraya dair atıkların toplanması ve atık tesislerine aktarılmasında aktif rol almalarının mecbur kılındığı bir yasal altyapı oluşturulduğunu anlattığı konuşmaya da yanıt verdi. Erdoğan, "İspanya'dan Sayın Sanchez'den bu kanun metnini isteyeceğim" dedi.

ELEKTRONİK SİGARA

Erdoğan, elektronik sigaranın da orijinal sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden, elektronik sigaraların zararları ve başta ergenler olmak üzere gençler arasındaki yayılımına dikkat çeken bir konuşma gerçekleştiren Dağıstan asıllı Japon genç Adem'in konuşması sonrasında elektronik sigara konusundaki düşüncelerini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar. Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu anda kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü, onun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık. Çünkü biz, insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz bunun için de bu gayretin bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz" dedi.

"GEREKİRSE BİRLEŞİK KRALLIK'LA İRTİBAT KURARIZ"

15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith ise Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya yasal olarak ulaşmasının yasaklandığı yasayı anlattı. Smith konuşmasında, tütün temelli hastalıkların bu yasayla azalabileceğini düşündüğünü aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ne zaman böyle bir yasal çalışmayı yaptıklarını öğrenebilirsek; gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" dedi. Müşerref Pervin Tuba Durgut ise konuyla ilgili olarak, "Bu yasayı adapte ederiz İnşallah efendim. 2009'dan sonra doğan çocuklar artık sigarayı ya da herhangi bir tütün ürününü alamayacak, çocukları korumak adına çok güzel bir kanun, biz bu konuyu çalışalım Sayın Cumhurbaşkanım" dedi. Erdoğan ise, "Çalışalım" şeklinde yanıt verdi.

"BUGÜNE KADAR BU OYUNA GELMEDİK İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA GELMEYECEĞİZ"

Erdoğan, sigara şirketlerinin yatırımlar yaparak hükümet ve halkları etkisi altına aldığını ve hükümet politikalarına etki etmeye yönelik çabalar içerisinde olduklarını söyleyen ve "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki liderliği ve her zaman halk sağlığı tarafında olması bütün dünya liderlerine örnek olmalı" ifadelerini kullanan Etiyopyalı üniversite öğrencisi Musen İbrahim'e yanıt verdi. Erdoğan, "Tespitiniz çok yerinde. Çok çok değişik kanallardan girmek suretiyle acaba Türkiye'ye nasıl sızarız ve bunlar dünyada çok dev markalar ama biz bugüne kadar bu oyuna gelmedik İnşallah bundan sonra da gelmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLERİMİZİN SİGARA İÇTİKLERİNİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Programa geçen sene Teknofest'te 'Robotik Endüstrisi' alanında Türkiye 1.'si olan ekipçe katıldıklarını belirten Marmara Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Mete Gündüz ise, Teknofest'e ve teknolojiye yönelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Aynı ekipten üniversite öğrencisi Fatih Küçük ise ekipte kimsenin tütün ürünü kullanmadığını ve bu konuda oldukça titiz olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep beraber bu gayretin içerisinde olmalıyız, bu oyuna kız erkek gelmemeliyiz. Tabi birçok yerlerde ben gençlerimizin böyle kenara köşeye çekilip oralarda sigara içtiklerini gördüğüm zaman, bir Cumhurbaşkanı olarak gerçekten çok üzülüyorum, onlar için üzülüyorum. Az önce işte kızımızın da söylediği gibi akciğerlerinin nasıl bir duman tütsüsüyle örtüldüğünü görmesi. Bunu bir doktor arkadaşım, beni hastane ziyaretinde bir akciğer operasyonuna soktu ve akciğer ameliyatında bana akciğerin sigara içen bir bayanda nasıl olduğunu gösterdi. O bembeyaz akciğer, o sigara sebebiyle maalesef siyah noktalarla örülmüştü.İşte bunun için de tabi tavsiyemiz sakın sigara içmeyin" diye konuştu.

"MEYVELİ NARGİLE DİYORLAR O ŞEKİLDE ALDATIYORLAR"

Programda konuşan 17 yaşındaki Mısır'lı Maya da nargilenin zararlarına dikkat çekti. Nargile kullanımına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Çok çok popüler ve nargile içme olayında, bize de Mısır'dan geçme ve şu anda biz de birçok yerlerde buna yasağı getirdik. Aldatıcı bir hali var. Biliyorsunuz meyveli nargile diyorlar, o şekilde aldatıyorlar. Bunların hepsi maalesef gençlerimizi zehirliyor ve bunlar için de belli yerlerde özellikle kıraathaneler diye ifade ediliyor. Buraların hepsinde nargile içmeyi yaygın hale getiriyorlar fakat mücadelemiz var başarıyoruz. Daha olumlu neticeler alacağımıza da inanıyorum." dedi.

Parklarda sigara izmaritleri gördüğünde çok üzüldüğünü belirten 9 yaşındaki Mila'nın "Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olabilir." yanıtını verdi. Program 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ve opera performansıyla sona erdi.