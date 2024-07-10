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Ehliyet sınavında özel düzenekli kopyaya tutuklama

Malatya'da ehliyet sınavına giren bir şahsın üzerinde dışarıyla iletişim kuracağı özel bir düzenek ele geçirildi. Polis ekipleri, özel düzenek ile sınavda kopya çektiren organizatörü suçüstü yakaladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 12:45, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:48
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Ehliyet sınavında özel düzenekli kopyaya tutuklama

Malatya'da Halk Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavları'nda kopya çekildiğinin tespiti üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sınava girecek olan Y.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda ayakkabısının tabanına yerleştirdiği düzenek ve mikro kulaklık sayesinde dışarıdan N.A. isimli şüpheli ile bağlantı kurarak soruları cevaplayacağı öğrenildi. Şahsın kulağına yerleştirilen mikro kulaklık sağlık görevlilerinin yardımı ile kulaktan çıkarılırken, kopya organizatörlüğü yapan N.A. da polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 adet kulak içi mikro kulaklık, 2 adet kulaklıklara ait pil ve 3 adet uzaktan bağlantı sağlayan cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden organizatör olduğu tespit edilen N.A. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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