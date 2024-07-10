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2024'ün ilk 6 ayında 166 kadın öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında 308, bu yılın ilk 6 ayında ise 166 kadının uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz. Bir rakamını dahi çok buluyor ve bunu kabul etmiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 15:52, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 15:54
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2024'ün ilk 6 ayında 166 kadın öldürüldü

Bakan Yerlikaya, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan'ın başkanlığında toplanan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), bakanlığın kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kadınların, hayatın her alanında gösterdikleri mücadeleyi bir hak mücadelesi olarak gördüklerini belirten Yerlikaya, kadın ve erkeğin birey olarak medeniyet değerlerinde, fikir dünyası ve yasalarında hür ve eşit olmaya devam edeceğini vurguladı. Kadın ve erkek fırsat eşitliğini, ülkenin gelişmesi için temel bir gereklilik olarak gördüklerini ifade eden Yerlikaya, kadınların tarih boyunca eğitim ve istihdam olmak üzere pek çok alanda engeller nedeniyle potansiyellerini ve yeteneklerini göstermekte zorluklarla karşılaştıklarının altını çizdi.

İçişleri ailesi olarak 600 bin personele sahip olduklarını; 2024 yılında kadın personel sayısının, toplam personel sayısının yüzde 10'una ulaştığına dikkati çeken Yerlikaya, gelecek yıllarda bu oranın daha da yükseleceğini söyledi.

Kadına şiddet konusunun üzerinde büyük bir hassasiyetle durduklarını dile getiren Yerlikaya, "2023 yılında maalesef 308 kadın, uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk altı ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ama asla kabul etmiyoruz. Bir rakamını dahi çok buluyor ve bunu kabul etmiyoruz. Bu sorunun çözümüne yönelik de her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde sizler gibi bizler de destekliyoruz." diye konuştu.

Toplumun en temel yapı taşının aile olduğunu, sağlıklı bir aile kurumu olmadan gerçek manada bir milletin varlığından söz edilemeyeceğini ifade eden Yerlikaya, "Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsında değil, milletimize, devletimize ve değerlerimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

- "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda birçok yeniliği hayata geçirdiklerini aktaran Yerlikaya, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli şiddet vakalarını önlemeyi başardıklarını söyledi. Geçen yıl elektronik kelepçe kapasitesini yüzde 50 arttırarak 1500'e çıkardıklarını kaydeden Yerlikaya, 1 Temmuz 2024 itibarıyla 689 vakanın, elektronik izleme merkezince aktif olarak izlendiğini belirtti.

KADES uygulamasının da çok önemli olduğunu anlatan Yerlikaya, "KADES uygulamamız, bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden itibaren 6 milyon 597 bini aşkın kişi tarafından indirilme söz konusu. KADES uygulamamızla bugüne kadar 1 milyon 219 bin ihbar yapıldı. Bunlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizle müdahalede bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, emniyet ve jandarma teşkilatlarında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısının 1287'ye yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadeleyi verirken şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak ve farkındalık programlarını yaygınlaştırmak da en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bakanlığımıza bağlı birimlerde erkek çalışanlara yönelik kadın erkek fırsat eşitliği eğitimleri veriyoruz. Ayrıca uzaktan eğitim sistemi ile erkek personelimize, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi eğitimi ile aile içi iletişim eğitimi veriyoruz. Bakanlık olarak kadın erkek fırsat eşitliği alanında politikalarımızı sizlerin de desteğiyle geliştirerek sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz."

Yerlikaya'nın ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığının kadın erkek fırsat eşitliği politikalarıyla ilgili sunum yaptı.

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