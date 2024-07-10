TÜİK'ten manipülasyon açıklaması

TÜİK'in açıklaması şu şekilde;

Kurum Başkanımız Dr. Erhan Çetinkaya tarafından 08.07.20024 tarihinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine yapılan sunumda yer alan ve toplantıda konuşulan hususların manipüle edildiği görülmektedir.

'Başkanımız bir soru üzerine %45 ve %75 oranlarının her ikisi de son derece yüksek enflasyon oranlarıdır' İfadesini kullanmış ve bu açıklamalar bağlamından koparılarak manipüle edilerek servis edilmiştir' açıklamasına yer verildi.