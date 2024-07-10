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Fenerbahçe'den tatsız prova

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 22:19, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:22
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Fenerbahçe'den tatsız prova

Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Livakovic- Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Kent, Dzeko ilk 11'iyle başladı.

Hırvat ekibinin ilk 11'i ise Lucic- Moufi, Sarlija, Uremkovic, Diallo, Jurak, Capan, Kalik, Dolonga, Pukstas ve Livaja'dan oluştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında daha üstün oynayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko 14'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi. Pozisyonun devamında kazanılan köşe vuruşunda Krunic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı rakip savunma çizgiden çıkardı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. 85'inci dakikada Hajduk Split, öne geçti. Melnjak'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada meşin yuvarlağı Bruno Durdov kontrol etti. Kent'ten sıyrılan Durdov'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Hırvat ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

MOURINHO'DAN DEVRE ARASI 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Hajduk Split ile oynanan karşılaşmanın devre arasında 2 değişikliğe gitti. Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic yerine İrfan Can Eğribayat'a, Levent Mercan yerine ise Yusuf Akçiçek'i sahaya sürdü. Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında ise Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Rade Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu. 71'inci dakikada üç oyuncu değişikliği daha yapan Mourinho; Fred, Bartuğ Elmaz ve Bright Osayi-Samuel'in yerlerine Miguel Crespo, Miha Zajc ve Yiğit Efe Demir'i oyuna sürdü. 79'uncu dakikada ise Edin Dzeko yerine Umut Nayir, Alexander Djiku yerine Luan Peres oyuna girdi.

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki 3'üncü ve son hazırlık maçında 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

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