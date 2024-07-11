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Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde

Yeni Şafak'ın yaptığı zenginlerden aktif vergisi alınması önerisi, TBMM kulislerinde de olumlu karşılandı. Yeni vergi reformu mesaisine hazırlanan Meclis'in hem iktidar hem de muhalefet cephesinde çokça konuşulan konuların başında bu öneri geliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 07:53, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 07:31
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Zengine aktif vergisi siyasetin de gündeminde

Yeni vergi reformu mesaisine hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yeni Şafak'ın yaptığı zenginlerden aktif vergisi alınması önerisi konuşuluyor. Meclis'in hem iktidar hem de muhalefet cephesinde çokça konuşulan konuların başında bu öneri olumlu karşılandı. 2023'ün başında yaşanan ve 11 ilde ağır hasara neden olan asrın felaketinin yükünden kurtulmak için zenginlerden bir defaya mahsus yüzde 0,5 ila yüzde 1 aktif vergisi alınmasının şirketleri zorlamayacağı ifade ediliyor.

ŞİRKETLER ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKSUN
Yeni Şafak'a konuşan iktidar vekilleri, tek sefere mahsus vergi talebinin Hazine'nin yükünü hafifletmekle kalmayacağını altını çizerken deprem kaynaklı 2.6 trilyonluk bütçe açığı üzerinde de olumlu etkisine işaret etti. Şirketlerin de elini taşın altına sokmasının gerektiğini söyleyen AK Parti'li kaynaklar, "Türkiye'nin bir an önce toparlanması ve sürdürülebilir büyümenin devamı için bu yöndeki öneri makul ve uygulanabilir. Bunun hükumetin de dikkatini çektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

VERGİ KESİNTİSİ SORUN OLMAZ
İktidar kulislerinde ise "şirketlerin yüksek enflasyon sürecinde yüksek karlık içine girdiği bu nedenle tek seferlik vergilendirmenin bu çapta işletmeleri zor duruma sokmayacağı" ve "Net kar oranlarının enflasyonun çok üzerinde olduğu bu dönemde 2023 beyannamelerinde yer alan aktifler üzerinden yapılacak yüzde 05 ila yüzde 1 oranında bir kesintinin sorun olmayacağı" dillendirildi.

MUHALEFETTEN DE DESTEK GELDİ
Muhalefet kulislerindeyse "Depremin maliyetinin yıllar içerisinde katlanarak artabilecek bir yekun oluşturduğu" sıkça konuşuluyor. Yeni Şafak'a konuşan ve adının yazılmasını istemeyen CHP'li vekil, "Biz, zenginden daha çok vergi alınmasını destekleriz. Çünkü kazançlarının ciddi bir bölümü şirketlerinin bütçesine aktarılıyor. Bu daha önce dengeleme vergisi olarak 1994 krizinde uygulandı. O gün vergisini ödeyen büyük iş insanlarımız bugünde büyük iş insanı olarak yola devam ediyor" diyerek öneriyi olumlu bulduğunu söyledi.

CHP Genel Merkezi'nden üst düzey bir yönetici de bu önerinin ekonomik katkısının uzun vadeli olacağını ifade ederek, iktidardan gelecek adımlara bakacaklarını kaydetti.

UĞUR DUYAN

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