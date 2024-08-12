Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-1

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

İşte sizin için güncel kararlardan seçtiklerimiz

1- Avukata - "sen o cübbeyi hak etmiyorsun, çıkar onu" katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici ve sarsıcı ağır eleştiri niteliğinde olduğu

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/26206



Karar : 2024/4127



Tarih : 28.03.2024



Sanığın avukat olan katılana söylediği iddia ve kabul olunan "Sen o cübbeyi hak etmiyorsun, çıkar onu" biçimindeki ifadenin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve sarsıcı ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden yetersiz gerekçe ile mahkümiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

2- Anayasa Mahkemesi başkanına - konferansta konuşma yaptığı sırada sanık öğrencinin yumurta atması AİHM ve YCGK kararları ışığında yapılan değerlendirmede sanığın eyleminin hakaret suçunu oluşturmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/25947



Karar : 2024/3837



Tarih : 25.03.2024

Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan mağdurun Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda "Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı" sempozyumunda konuşmacı olarak görev aldığı, konuşma yaptığı sırada Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci olan ve salonda bulunan sanığın mağdura yönelik olarak yumurta attığı, böylece üzerine atılı suçu işlediği Yerel Mahkemece kabul edilmişse de; sanığın, yumurta atması şeklindeki eyleminin hangi suçu ya da suçları oluşturduğu tartışıldığında, öncelikle kabul edilmelidir ki, zaman zaman başvurulan yumurta atmak suretiyle tepki gösterme eyleminin tamamen demokratik tepki kapsamında kabulü olanaksızdır. Bir yöntem olarak başvurulsa dahi, demokratik tepki sınırlarını aşan, içinde şiddeti de barındıran bir eylem türüdür. Demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri çok seslilik, hoşgörü ve açık fikirliliktir. Şiddet içeren eylemlerin ise demokratik toplumda ifade özgürlüğünden ve hukuki korumadan yararlanması düşünülemez. Bu nedenle yumurta atma eyleminin öncelikle kasten yaralama suçu yönünden bir değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Atılan yumurtanın mağdurun vücuduna acı vermesi veya sağlığının bozulmasına neden olması halinde kasten yaralama suçu oluşabilecektir. Somut olayda yumurtaların doğrudan mağdurun vücuduna zarar vermeye yönelik atıldığına ve mağdura isabet ettiğine dair tespitin bulunmaması nedeniyle bu suçun oluşmadığı anlaşılmaktadır. Atılan yumurtanın mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunun kabulü halinde ise hakaret suçu oluşacaktır. Somut olayımızda sanığın eylemi hakaret suçu yönünden tartışılmalıdır. Yukarıda AİHM ve YCGK kararları ışığında yapılan değerlendirmede sanığın eylemi hakaret suçunu oluşturmadığından beraat yerine yazılı şekilde hüküm kurulması, nedeniyle hukuka aykırı görülmüştür.

3- "Benim paramla buradasın, sen doktor değilsin, sen insan değilsin, sen bana bakmaya mecbursun, benim vergilerimle buradasın, sen kimsin." muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/23301



Karar : 2024/3348



Tarih : 14.03.2024

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın, doktor olan katılana yönelik sarf ettiği kaba hitap tarzı niteliğindeki "benim paramla buradasın, sen doktor değilsin, sen insan değilsin, sen bana bakmaya mecbursun, benim vergilerimle buradasın, sen kimsin." sözlerinin, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle katılana yönelik hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

4- "Giresunhaber" isimli internet sitesinde - AK Parti Giresun İl Başkanı ve Giresunspor 2. Başkanlığı görevlerini yürüten mağdur hakkındaki haberde kullanılan ifadeler gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptir

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/26344



Karar : 2024/4174



Tarih : 01.04.2024

Katılanın ticari faaliyetlerinin yanında, AKP Giresun İl Başkanı ve Giresunspor 2. Başkanlığı görevlerini yürüttüğü, sanığın ise "Giresunhaber" isimli internet sitesinin imtiyaz sahibi olduğunun, sanığın internet sitesinde yayımladığı "... Başkan Bir Bak Hele(!) O Belge Neler Söylüyor?" başlıklı haberi içeriğinde "...... kulak mı? Dinledi ise başka kimleri dinledi?; ... numaralı hattın; önceki dönem Keşap Belediye Başkanı ... ...'ın kullandığı diğer telefonlara yönlendirilmek suretiyle gayri resmi olarak dinlenilmesi teknik olarak mümkün müdür?; Bunu paralel bir örgütlenmenin desteği almadan başarmak mümkün müdür?; Eğer bu mümkün ise bu yöntemle Parti ayırımı yapmaksızın hangi siyasiler dinlenmiştir?; ... numaralı hat ile Dr. ... ...'ın kimlik bilgileri kullanılarak başkaca kanunsuz işlemler yapılmış mıdır yapıldı ise Dr. ... ... istemi ve bilgisi dışında başkaca hangi zararlara uğratılmıştır?" şeklinde sözlerle hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada Yerel Mahkemece sanık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kabul edilerek mahkumiyetine karar verilmiştir. gazeteci olan sanık tarafından haberde kullanılan bazı ifadeler olgusal bir temele sahip değer yargısı niteliğine dayanmaktadır, dolayısıyla bu hususlar somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemezler. Birtakım ifadeler ise somut bir olguya işaret etmekle birlikte, haber içeriği iddianame gibi gerçek bilgilere dayanmakta ve bu bilgilerle diğer kişilerin aldatılması amaçlanmamaktadır. Bilakis haberin yayınlanmasında toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunmaktadır. Haberde, okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir başlık kullanılmıştır. Ancak AİHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Haberde kullanılan başlık ile katılan hakkında açılan ceza davaları nedeniyle icraatları eleştirilmektedir. Haber içeriğindeki ifadelerin söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

5- Facebook - "bu tapu müdürü rüşvetçi mi acaba, soruyorum." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/25866



Karar : 2024/3812



Tarih : 25.03.2024



Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın tapu müdürü olan şikayetçiye yönelik facebooktaki "Bu tapu müdürü rüşvetçi mi acaba, soruyorum." şeklinde ifadeleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde; muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkümiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

6- Sempozyuma alınmayan sanıkların - "vali defol, katil vali...." şeklinde sloganlar attıkları muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici ve sarsıcı ağır eleştiri niteliğinde olduğu

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/25505



Karar : 2024/2675



Tarih : 04.03.2024

Olay günü Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezinde kuruluştan günümüze 90. Yılında Cumhuriyet Sempozyumu adı altında yapılan etkinliğine, Eskişehir Valisinin de katıldığı, sempozyumun olduğu salona girmek isteyen sanıkların salona alınmadıkları, kongre merkezi kapısı önünde bulunan sanıkların "Vali defol, katil vali...." şeklinde sloganlar atarak Eskişehir Valisi katılana görevinden dolayı hakaret ettikleri iddiasıyla açılan davada Yerel Mahkemece tüm dosya kapsamı, kamera görüntülerinin çözümüne ilişkin bilirkişi raporları ve sanık savunmalarına göre sanıkların mahkumiyetine karar verilmişse de; sanıkların suç tarihinde Eskişehir Valisi olan katılanın yaptığı açıklamalar nedeniyle katılana hitaben söyledikleri slogan niteliğindeki sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve sarsıcı ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların mahkümiyetine karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

7- Jandarma komutanına - "sen ne biçim bir memursun işini düzgün yapmaktan acizsin" -"aldığın parayı hak et ukala, terbiyesiz, ..." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması

T.C.



YARGITAY



DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ



Esas : 2021/25988



Karar : 2024/2676



Tarih : 04.03.2024

Katılanın jandarma komutanı olduğu, olay günü sanığın nizamiye kapısına gelerek önceki tarihli bir olayla ilgili katılana hitaben "Sen ne biçim bir memursun işini düzgün yapmaktan acizsin karşı tarafla anlaşman mı var neden benim olayımı savcılığa göndermiyorsun senin aldığın parayı ben veriyorum aldığın parayı hak et ukala, terbiyesiz, zaten seni bu dalyanda kimse sevmiyor sana ben bu işin nasıl yapılacağını en tepeden indirerek öğreteceğim." dediği, böylece üzerine atılı suçu işlediği Yerel Mahkemece kabul edilmiştir. Somut olayda, sanığın sarf ettiği kabul edilen sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi, nedeniyle hukuka aykırı görülmüştür.

