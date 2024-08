İmamoğlu'ndan olası İstanbul depremine dair açıklama

İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı için geldiği Adıyaman'da Yeni Mezarlığı ziyaret ederek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret eden İmamoğlu, gazetecilere, TBB'nin encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunduklarını hatırlattı.

Depremlerden etkilenen 11 il için destek paketini toplantı sonrası açıklayacaklarını aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Belediyeler Birliği olarak son yaptığımız encümen toplantımızda encümen üyelerimizle beraber bir sonraki toplantımızı deprem bölgesinde yapmaya karar verdik. Türkiye Belediyeler Birliğinin ilk büyük destek paketini de deprem bölgesinde yara almış ve büyük mücadele veren belediyelerimize açıklayalım diye ortak karar almıştık. Bugün o karar karşılığında Adıyaman'dayız ve bütün encümen üyelerimizle birlikte toplantımızı yapacağız. Toplantıda deprem bölgesine dair düşüncelerimizi ve burada o günden bugüne yürüyen süreçle ilgili önerilerimizi ve geleceğe dair önerilerimizi, duygularımızı paylaşacağız."

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük kayıplar verildiğini dile getiren İmamoğlu, "Tabii acı bir deprem yaşadık. Bu depremi sadece biz yaşamıyoruz, dünyaya baktığımızda birçok şehri depremle yüzleşen ülkeleri görebiliriz. Ama üzülerek ifade edelim ki bu konuda en kötü sınav veren ülke biziz. Bu çağda, devirde depremin insanlarımızı tabiri caizse tümden yok eden bir afet ötesi duruma dönüşmesinin altyapısını kuran bizleriz." diye konuştu.

Yeni nesil gençlerin bu tür afetleri yaşamaması için sağlam adımlar atılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten başımızı öne eğerek yürümeliyiz. Biz eğer 2023 yılında, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve uyandıran 1999'daki Gölcük depreminden daha acı bir insan kaybıyla karşılaşmak utanç vericidir. Bütün bu sürecin sorumluluğunu elbette ki yöneticilerin, önde duran sorumluluklarını ele alarak, konuşarak yeni neslin depremle bu şekilde yüzleşmemesini sağlamak adına adımlar atmalıyız."

İmamoğlu, yapılacak toplantının depremlerden etkilenen 11 ilin kalkınması için gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Bugün buradayız ve konuşacağımız her kelime, her cümle, bu bilinçle kurulacaktır. Tabii Adıyaman'dan 11 şehrimize bir bakış oluşturacağız. Türkiye'mizin bütün belediyeleri, bütün yerel yönetimleri olarak güçlü bir dayanışmayla bu bölgedeki bütün yerel yöneticilerin ve belediye başkanlarımızın yanındayız. Onların güçlü olmasını istiyoruz, onların bir an önce bu güzide şehirlerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Olası İstanbul depremi

İstanbul'da olası depreme ilişkin hazırlıkların sürdüğünü anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul her anında, her saniyesinde çalışmaları sürdürdüğümüz bir şehrimiz. Tekrar ifade edeyim bu topyekun bir mücadeledir. Topyekun mücadele kısmında ne yazık ki halen birlikte hareket edebilme kabiliyetini elde edebilmiş değiliz. Deprem bu ülkenin beka sorunudur. Özellikle İstanbul için böylesi bir ortamda amasız, fakatsız her şeyi bir kenara koyup bir masada her türlü kabiliyetiyle, yeteneğiyle bütün kurumların bir araya gelip, iş üretmesi gerekir. Henüz o refleksi, o kabiliyeti elde edemedik."

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verilecek destekler için şimdiden teşekkür ettiklerini ifade etti.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra encümen toplantısı için kentteki bir otele geçti. Toplantı, basına kapalı olarak sürüyor.