FETÖ hükümlüsü saklandığı çatı katında yakalandı

Bu kapsamda silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ'nin bir evde saklandığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

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