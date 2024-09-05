Konya'da çalıntı otomobilden açılan ateşle 2 polis yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis tarafından takip edilen çalıntı otomobildeki şüpheliler, kendilerini durduran polis ekiplerine ateş açtı, 2 memur yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 18:46, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 18:37
Bosna Hersek Mahallesi Fırat Caddesi Kavşağı'nda, çalıntı bir aracı takip eden 2 polis memuru, aracı durdukları sırada 2 şüphelinin saldırısına uğradı.
Şüpheliler polis memurlarını silahla yaraladıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Yaralı polis memurları Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un olay yerinden yönettiği operasyon kapsamında kimliği tespit edilen şüpheliler Özkan C. ve Mustafa S, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.