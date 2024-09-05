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Bakan Kurum'dan İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerine ilişkin eylül ayının sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 18:57, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 19:11
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Bakan Kurum'dan İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, Bakan Kurum'un başkanlığında İzmir İktisat İzmir Kongresi binasında yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Murat Kurum, Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileriyle İzmir Körfezi'nin geleceğine ilişkin projeleri, hedefleri ve yapılması gerekenleri istişare ettiklerini söyledi.

Kurum, körfezin artık canlı yaşamını tehdit eder hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nitekim burada balıkların ölümüyle hem İzmir gündemine hem de Türkiye gündemine İzmir Körfezi taşınmıştır. Bu duruma ilişkin alınması gereken tedbirlere, yapılması gereken işlere ilişkin kurulumuz istişare yapmıştır. Yapılacak işlere ilişkin kanunun, yönetmeliğin tarif ettiği şekliyle belediyelerin ve varsa diğer kurumların, kuruluşların yapması gerekenleri de tarif edecek şekliyle eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını ortaya koyacağız. Bu eylem planında ilgili kurumların sorumlulukları net bir şekilde tarif edilecek. Bu sorumluluklar çerçevesinde de yapılması gereken projeler inşallah hızlı bir şekilde hayata geçecektir. Biz bakanlık olarak bu sürecin takipçisi, denetleyicisi, yol göstericisi olmaya devam edeceğiz."

- "Bu güzellikleri koruyacak adımları atacağız"

İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Murat Kurum, bilim insanlarının yetkinlikleriyle alakalı gruplar oluşturacağını, derelerin ıslahından atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılmasına sirkülasyon kanalı açılmasından kara kaynaklı kirliliğin önlenmesine kadar tüm başlıklarda hızlı çözümlerin ortaya konacağını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. etabının hızlandırılması ve yeni etapların da yatırım gündemine alınmasını söylediklerini dile getiren Kurum, "Bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda inşallah o çalışmaları hep birlikte ortaya koyacak ve bize emanet bu güzellikleri koruyacak, gelecek nesillere aktaracak adımları atacağız. Bu manada sürecin izleyeni, yol göstereni olmaya devam edeceğiz." dedi.

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