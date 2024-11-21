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Yıldız'dan MHP'li üç ismin istifası sonrasında ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifası sonrasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 08:16, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 08:19
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Yıldız'dan MHP'li üç ismin istifası sonrasında ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifa ettiğini açıklamıştı. MHP'li Yalçın açıklamasında, "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

İstifa sonrasında bugün sabah saatlerinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yapan Yıldız, şunları aktardı:

"Yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız"

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir. Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.

"MHP, yetkisini kötüye kullanmayanların yeridir"

Adaletin Hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, Yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı "Kızılelma" olan İ'la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi

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