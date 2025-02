Tarım Orman Şurası Başladı. Ne Bekleniyor?

Tarım Orman Şurası, 2025'te 4. kez tecrübe edilecek!

Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformlarından biri olan Tarım Orman Şurası başladı. Tarım ve ormancılık alanında gelecek stratejilerinin belirlenmesine katkı sunacağı beklenen Şura'nın 4.sü, Tarım Orman çalışanlarından akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarından özel sektör temsilcilerine kadar geniş katılımcı kitlesinden oluşuyor. Bu platformda tarım ve ormanın konuşulmayanı kalmayacak gibi görünüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla 30.01.2025 tarihi itibarı ile başlayan Şura, "Şura Açılış Programı" ve "Hazırlık Çalıştayı" ile devam eden Şura çalışmaları yaklaşık 3 ay sürecek ve sonuç raporu kamuoyu ile paylaşılacak.

Daha önceleri 1997, 2004 ve 2019 yıllarında yapılan Tarım Orman Şurası, 2025'te 4. kez tecrübe edilecek. Önceki Şuralarda tarım ve ormanın sorunları, geleceğe yönelik beklentileri ve planlamaları konuşulmuş, uzun listeler halinde yapılacaklar, yapılması gerekenler listelenmiş, bunların büyük bir kısmı hayata geçirilmişti. Bu yıl IV. sü düzenlenen Şurada önceki tecrübelere dayanılarak daha uygulanabilir, gelecek perspektifi daha tutarlı kararların alınması öngörülüyor.

Şura da tarım ve ormanın konuşulmayanı kalmayacak!

Şuranın hedefleri arasında, iklim değişikliğini dikkate alarak toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tarıma dayalı sanayi, lojistik gibi temel konulara odaklanılarak tarımsal piyasaların düzenlenmesi, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve dünya tarımında etkin konumunun güçlendirilmesi de yer alıyor.

Şura da, soyut söylemlerden çok somut ve pratik konuların gündem edileceği, çözüm odaklı ve gelecek perspektifine uygun planlamaların gündeme alınacağı, tarım ve ormanın dokunulmayan konularının kalmayacağı, küresel düzeyde etkileşimin mutlaka hesaba katılacağı ilk izlenimler olarak gündeme yansımaktadır.

Şurada her birimin konuları daha somut ele alacak!

Tarımsal üretimin katılımcı bir anlayışla, en küçük birimden en büyük birime kadar her kesin ve her kesimin dahil edildiği Şura da, gelecek perspektifiyle dinamik ve etkin bir yapı planlaması, tarımsal politikaların, her birimin kendi özel şartları dikkate alınarak bütüncül ve aktif bir şekilde yönetilmesi, üretimde ve tüketimde gıda güvencesinin risk taşıyan unsurlarının özel olarak ele alınması, gıda israfının önüne geçilmesi konularında daha somut ve kalıcı anlayışların geliştirilmesi planlanıyor.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma hedeflerinin güncellenerek ulaşılabilirliğinin ölçülebilir olması, çiftçi örgütlenmelerinin daha tutarlı ve daha işlevsel hale getirmek için gereken bilincin oluşturulması, ormancılıkta sürdürülebilirlik, kaynakların doğru ve etkin kullanılması, tarımın her alanı için tarımsal zamanlamayı doğru planlayarak buna uyulması, Şura'nın üzerinde çalışacağı konular arasında yer alıyor.

Şura da ayrıca insan kaynağının doğru değerlendirilmesi, yetişmiş elemanın ve tarıma emek verenlerin tarımın içinde tutulması, çiftçiyle birebir ve bizzat arazide, tarımsal faaliyetlerin uygulama alanlarında muhatap olunması, iletişime önem verilmesi programda öne çıkan unsurlar olup değişkenliğin kapsam alanının geniş tutulduğu görülmektedir.

Tüm konular sonuç raporuna yansıyacak!

Şura da, iklim değişikliği, tarımsal pazarlama ve finans, destekler, doğal yaşam döngüsü, tarımsal risk ve afetler, bitkisel ve hayvansal üretim, sürdürülebilir ormancılık, gıda güvenliği ve israfla mücadele, dijitalleşme, su ürünleri üretimi, tarıma dayalı sanayi, uluslararası tarımsal gelişmeler, tarımsal yapıda etkin dönüşüm, su yönetimi, kırsal kalkınma adı altında toplam 16 ana başlık ve Şuranın atölye konuları olarak da "Kırsalda sürdürülebilir yaşam", "İklim değişikliği sürecinde ormanlar", "Tarım diplomasisi", "Tarım, orman ve gençlik" ile "Tarım ekonomisi" olarak ele alınması ile gündem edilmeyen, dokunulmayan konunun kalmayacağının yanında bu Şura'yla tarımda yeni bir boyuta geçildiği izlenimi veriyor.

Şura, 251 akademisyen, 355 STK temsilcisi, özel sektörden 177 katılımcı ve 555 kamu personelinin katılımı ile 3 ay sürecek ve 28-29-30 Nisan tarihlerinde sonuç kısmıyla tamamlanacak. Mayıs ayı içerisinde ise Şura sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

A. Sinan AKÇAY