Türkiye'ye Uluslararası Yatırım %92 Arttı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, ocak-şubat döneminde Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 1 milyar 996 milyon dolar oldu.

Türkiye'ye Gelen UDY Girişlerinin Değeri 276 Milyar Doları Aştı

2002 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 276 milyar doları aştı. Şubatta alınan uluslararası doğrudan yatırım tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 205 yükselişle 561 milyon dolara ulaştı. Ocak-şubat döneminde toplam UDY girişi 1,996 milyar dolar olarak kayda geçti. Böylelikle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92'lik artış sağlandı.

Sektörlere Göre Yatırım Sermayesi Girişi

İlk iki ayda gerçekleşen 1,35 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinde Toptan ve perakende ticaret sektörü, 780 milyon dolarla yüzde 58 pay alarak öne çıktı.

Onu yüzde 10 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 6 ile bilgi ve iletişim sektörü izledi.

Şubatta en fazla uluslararası yatırım yapan ülkeler Hollanda, ABD, İsviçre, Birleşik Krallık ve Azerbaycan oldu. Ocak-şubat döneminde Türkiye'ye gelen UDY'de başı yüzde 49'luk payla diğer Asya ülkeleri çekti. Onu yüzde 21 ile AB ülkeleri, yüzde 12 ile Amerika kıtası izledi. AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri yüzde 11 pay aldı. Ülkeler özelinde bakıldığında ise iki aylık dönemde en çok yatırım yüzde 45 ile Kazakistan'dan geldi. Onu yüzde 11 ile ABD, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 8 ile İsviçre ve yüzde 5 ile Almanya takip etti.