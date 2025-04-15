TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil ve hareket memurları için sınava giriş ve atama şartlarında düzenlemeye gidildi. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sürveyan ve Memur Adayları İçin Yaş Şartı

Buna göre, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil, hareket memuru için giriş sınavına katılmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Giriş Sınavı Başarılı Adaylardan İstenen Belgeler

Atanacağı ünvanın emniyet kritik görev grubuna uygun olan tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak sağlık kurulu raporu.

Psikoteknik değerlendirme ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlardan rapor.

Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan aday, kurumun Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına itiraz edebilecek. Bu durumda aday, Başkanlıkça değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecek. Buradaki sonuç kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.