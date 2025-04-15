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Dolar/TL Yatay Seyrediyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL güne yatay başladı, 38,0360 seviyesinde işlem görüyor. Euro ve sterlin de artış gösteriyor. Piyasalarda ABD'nin tarife politikaları etkili.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 10:59, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 11:00
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Dolar/TL Yatay Seyrediyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,0360 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 38,0310'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,0360 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 43,2270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 50,2340'tan satılıyor.

Dolar Endeksi ve ABD Ekonomik Gelişmeleri

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyesinde bulunuyor. ABD yönetiminin ilave gümrük vergileri konusunda müzakerelere ilişkin ılımlı yaklaşımı ve diğer ülkelerin de bu yöndeki girişimlerinin oluşturduğu iyimserlik varlık fiyatlamalarında belirleyici oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda fikrinin değişmeyeceğini ancak esnek olabileceğini, kimseyi incitmek istemediğini söyledi.

ABD'de Enflasyon ve Resesyon Riskleri

Öte yandan, tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları canlandıracağına yönelik endişeler devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, işletmelerin tarife maliyetini hızla ve tamamen yansıtması durumunda enflasyonun gelecek aylarda yüzde 5'e yaklaşabileceğini anlattı. Waller, resesyon riskinin enflasyon riskinden daha ağır basacağını düşündüğünü kaydetti.

Günlük Ekonomik Takvim

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed İmalat Endeksinin takip edileceğini belirtti.

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