AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini, ders muafiyeti veya erken mezuniyet gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişi veya gruplara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, bazı kişi ve grupların Açıköğretim Fakültesi öğrencileriyle WhatsApp ve Telegram gibi platformlar üzerinden iletişime geçtiği belirtildi. Öğrencilerin ders muafiyeti ya da erken mezuniyet gibi taleplerini karşılayabileceklerini iddia eden kişilere veya gruplara itibar etmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Erken Mezuniyet Grupları

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