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Beyaz Saray'dan 'tarife' açıklaması: Top artık Çin'in sahasında

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Çin'le gümrük ve ticaret anlaşmasına açık olduğunu kaydederek, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 22:22, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 22:22
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Beyaz Saray'dan 'tarife' açıklaması: Top artık Çin'in sahasında

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri gerginliğine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Leavitt, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Çin'in, daha büyük olması dışında diğer ülkelerden bir farkının olmadığını savunan Leavitt, "Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var. Başkan Trump, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu ifade etti ancak Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.

ABD'ye misilleme yapmayan birçok ülkeyle gümrük ve ticaret anlaşmaları konusunda görüşmelerin sürdüğünü anlatan Sözcü, "Yakın zamanda bazı ülkelerle gümrük tarife anlaşmalarımızı açıklayacağız." dedi.

Leavitt, yönetimin bazı otomobil parçaları ihracatında vergi muafiyeti getirebileceğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine, Trump'ın bu gümrük müzakerelerinde esnekliğe sahip olduğunu, adil olmak kaydıyla her ülkeyle anlaşmalar yapabileceklerini dile getirdi.

- ABD ile Çin arasında ticaret restleşmesi

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki veren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin de ABD'ye yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, daha sonra akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk, bilgisayar işlemcisi ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

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